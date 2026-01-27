HomeNieuwsVideoBMW-bestuurder wil stoer doen, maar geparkeerde Mercedes moet dat ontgelden (video)
BMW-bestuurder wil stoer doen, maar geparkeerde Mercedes moet dat ontgelden (video)

Dat was vermoedelijk niet het plan…

Acrobatische toeren uithalen met je peperdure wagen kan verleidelijk zijn, zeker als je makkers vanop de zijlijn toekijken. Onderstaande video maakt nog maar eens duidelijk waarom je dat beter niet doet. We zien hoe een BMW-chauffeur door de straat racet, begint te slippen en uiteindelijk crasht tegen een geparkeerde Mercedes.

Geen medelijden

Het filmpje werd massaal bekeken, maar medelijden is in de reacties ver te zoeken. “Wat een idioot”, “Hoe dan?!”, en “Verschrikkelijke manier om je F80 te behandelen. Stop met denken dat je in ‘The Fast and the Furious’ zit”, wordt er gereageerd.

