Pommelien Thijs verovert rode loper in opmerkelijke jurk: “Waanzin!” (foto’s)

Pommelien Thijs was weer de grote winnaar bij de MIA’s.

Op Instagram, waar de immens populaire zangeres niet minder dan 495.000 volgers heeft, deelt ze wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was dus ook nu niet anders.

“365 knopen”, voegt ze zelf kort toe aan onderstaand fotoalbum. En daarmee is ook meteen alles gezegd over de samenstelling van haar jurk. Fans van de zangeres zijn absoluut onder de indruk en steken dat ook niet onder stoelen of banken.

“Waanzin!”

De lovende reacties stromen vlot binnen. “Waanzin”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Pommequeeeeeennn 👑❤️”, besluit een laatste volger nog met een leuke woordspeling. Kijk gerust zelf maar: