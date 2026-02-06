WOOPS: Papa gaat volledig uit de bol en maakt brokken (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Dat je stevig uit je dak gaat wanneer je favoriete sportploeg het goed doet, kunnen we zeker begrijpen. Maar soms loont het om je enthousiasme toch een klein beetje in te perken. Dat deed onderstaande man echter niet en dat zorgde voor wat huiselijke ravage én een pijnlijke val. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…