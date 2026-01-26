Slimme kat steelt hamburger in restaurant: “Purrfect!” (video)

Het leven is aan de durvers!

Dus: je zit op restaurant, hebt een overheerlijke hamburger op tafel staan, maar gaat nog even een sigaretje roken. Wel, in Griekenland kan het dan weleens gebeuren dat een kat er met je lekkernij vandoor gaat. Zo zien we toch in onderstaand filmpje…

Harten stelen

Het tafereel wordt smakelijk onthaald door de kijkers. “Ze steelt burgers én harten”, “Purrfect, geen fout te bespeuren”, “Ach ja, die burger lag daar toch voor het grijpen”, en “Laat ze lekker doen”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram