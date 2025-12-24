Dit grapje probeer je maar beter (niet) uit te halen aan de feesttafel! (video)

Zin om de leukste tante of nonkel te zijn tijdens de feestdagen?

Onder familie en vrienden kan er al eens een grapje uitgehaald worden. Toch? Zo dacht onderstaande kerel er alleszins over.

We zien hoe hij de nodige voorbereidingen treft. Hij vult een tas met melk, draait ze met behulp van een blad papier om en vult dan de ‘onderkant’ met een laatste scheutje melk. Nog even afwerken en klaar!

Geen succes!

Wanneer het ‘slachtoffer’ van dienst in beeld komt en van de tas wil drinken, levert het een aardig boeltje op. Best grappig, kan je denken, maar het doelwit van het mopje kan er duidelijk niet om lachen. Proberen op eigen risico, dus!