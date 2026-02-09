Model gaat viraal met wel héél gewaagde jumpsuit: “Wauw!” (foto’s)

Een outfit van Fashion Nova zorgt voor heel wat bekijks door het opvallende ontwerp.

De Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova trekt wel vaker de aandacht met opmerkelijke ontwerpen. Onlangs stelden ze opnieuw een nieuwe jumpsuit voor. Het gaat om een zwarte, strak aansluitende jumpsuit met een hoge heuplijn, dunne bandjes en een opvallende metalen ring aan de taille, die zorgt voor een gedurfde maar elegante look. Het prijskaartje? Slechts (omgerekend) 19 euro.

Lovende reacties

Model Nevro Halo draagt de bewuste outfit op de promofoto’s van het kledingmerk. De reacties zijn stuk voor stuk positief. “Prachtig”, “Zo mooi!”, “Wauw!” en “Mooie vrouw”, klinkt het onder meer. Ook mensen die de jumpsuit kochten, reageren laaiend enthousiast. “Deze outfit is echt top! Ik kocht hem voor mijn vrouw en wauw… hij staat haar zó goed. De stof voelt ook heerlijk aan”, “Zit echt heel goed. Mijn man is er dol op” en “Geweldige stof! Laat mijn lichaam er prachtig uitzien”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram