Miss België Karen Jansen pakt uit met nieuwe bikinifoto’s: “Wauw!”

Karen Jansen heeft weer wat leuks gedeeld op Instagram.

Onze huidige miss België doet het met meer dan 33.400 volgers bijzonder goed op het sociale netwerk. En dus deelt ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat is ook nu niet anders.

Later deze maand geeft ze het kroontje door aan een nieuwe dame, dus hoog tijd om even terug te blikken. “I’m reflecting with the biggest smile on all the incredible experiences I’ve had this year! ☀️👙🍹”, schrijft ze bij het fotoalbum.

“Wauw!”

Velen van haar fans bedanken haar én zijn ook onder de indruk. “Wauw”, klinkt het. “Een Miss met een prachtige persoonlijkheid. Steeds even vriendelijk, het was een plezier je regelmatig te mogen ontmoeten. België mag trots zijn”, gaat het verder. “Mooie foto’s 😍”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even: