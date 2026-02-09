HomeNieuwsEntertainmentZwangere Amy Courtens deelt liefdevolle foto met haar man: "Prachtig!"
Zwangere Amy Courtens deelt liefdevolle foto met haar man: “Prachtig!”

Amy Courtens krijgt heel wat lieve reacties op een foto van haar en haar partner. “Toppers”, klinkt het onder meer.

Amy Courtens geniet momenteel van een welverdiende vakantie op het eiland Klein Bonaire. Dat doet ze niet alleen: ook haar man Aaron is van de partij. De 29-jarige zangeres, die in 2021 net naast de plaats van de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 greep, kondigde in november aan dat ze in verwachting is van haar eerste kindje.

Dankbaar

Op Instagram deelde ze een foto van hen samen, waarop ze zichtbaar overgelukkig is. “Een moment waarvan ik nooit had durven dromen, en toch zijn we hier. We hoopten, wachtten, ik huilde, jij troostte me, en we bleven proberen… En nu leven we het hoofdstuk waarvan ik ooit dacht dat het misschien nooit zou beginnen. Zo dankbaar en zó benieuwd naar ons wonder”, schrijft ze erbij.

Bewondering

Haar volgers? Die hebben alleen maar bewondering voor haar. “Heel blij voor jullie!”, “Toppers”, “En het zal het mooiste avontuur van je leven worden, Amy”, “Prachtige foto” en “Ziet er daar zo zalig uit! Genieten”, lezen we in de reacties.

