Man wandelt voorzichtig met dienblad vol bierglazen, maar dan… (video)

Den B.
Hup, weg sfeer!

Op geestige beelden is te zien hoe een man een hele lading biertjes op een dienblad draagt. Hoeveel moeite hij ook doet om zonder kleerscheuren zijn bestemming te bereiken, toch loopt het mis.

Hilariteit

Dat zorgt voor heel wat hilariteit in de reacties. “Eigenlijk was het van in het begin al geen topidee”, “Ik vind het geweldig hoe hij even naar de cameraman kijkt, alsof hij denkt: ‘Ja… dit ging fout’”, en “Respect trouwens dat hij die laatste twee nog probeert te redden”, klinkt het onder meer.

