Dit is de nieuwe liefde van Pommeline Tillière: “Knap koppel!” (foto)

Pommeline Tillière heeft opnieuw de liefde gevonden. Dat maakt ze bekend met een leuke foto van hen samen.

In december van vorig jaar liet Pommeline Tillière weten dat er een einde was gekomen aan haar relatie met Cirio Wassenhove, met wie ze zes jaar samen was. Inmiddels heeft de 31-jarige tattoo-artieste – bekend van ‘Temptation Island’ – een nieuwe vlam in haar leven: Indi Vertongen. Op Instagram is een foto te zien van het kersverse koppel. “De vrouw van mijn leven”, schrijft Indi erbij. Pommeline reageert daarop met verschillende hartjes.

Fans dolenthousiast

Hun volgers zijn erg blij met het nieuws. “Veel geluk samen!”, “Jullie zien er gelukkig uit, mooi om te zien”, “Amai, knap koppel samen!”, “Blij voor jou, Pommeline”, en “Draag er zorg voor, ze is een dame met een gouden hart”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram