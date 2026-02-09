HomeNieuwsEntertainmentDit is de nieuwe liefde van Pommeline Tillière: "Knap koppel!" (foto)
Entertainment

Dit is de nieuwe liefde van Pommeline Tillière: “Knap koppel!” (foto)

Den B.
Door Den B.
0

Pommeline Tillière heeft opnieuw de liefde gevonden. Dat maakt ze bekend met een leuke foto van hen samen.

In december van vorig jaar liet Pommeline Tillière weten dat er een einde was gekomen aan haar relatie met Cirio Wassenhove, met wie ze zes jaar samen was. Inmiddels heeft de 31-jarige tattoo-artieste – bekend van ‘Temptation Island’ – een nieuwe vlam in haar leven: Indi Vertongen. Op Instagram is een foto te zien van het kersverse koppel. “De vrouw van mijn leven”, schrijft Indi erbij. Pommeline reageert daarop met verschillende hartjes.

Fans dolenthousiast

Hun volgers zijn erg blij met het nieuws. “Veel geluk samen!”, “Jullie zien er gelukkig uit, mooi om te zien”, “Amai, knap koppel samen!”, “Blij voor jou, Pommeline”, en “Draag er zorg voor, ze is een dame met een gouden hart”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Pommelien Thijs verovert rode loper in opmerkelijke jurk: “Waanzin!” (foto’s)
Volgend artikel
Zwangere Amy Courtens deelt liefdevolle foto met haar man: “Prachtig!”
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel