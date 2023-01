Moeder van 62 schaamt zich niet: “Op mijn stijl staat geen leeftijd!” (video)

Een moeder van 62 verovert momenteel TikTok met haar video’s waarin ze haar eigen stijl uitspeelt. De vrouw wijst erop dat de maatschappij bepaalde verwachtingen heeft rond 60+-ers, maar dat ze vindt dat er op stijl geen leeftijd staat.

Een modieuze dame legt de maatschappelijke verwachtingen rond klederdracht bij dames op leeftijd met plezier naast zich neer in enkele TikTok-filmpjes. Gym Tan, een Amerikaanse uit de staat Californië, maakt momenteel furore op het platform door haar video’s waarin ze haar eigen stijl toont onder het motto “draag wat je wil op welke leeftijd dan ook”.

Stijl

En dat legt haar geen windeieren, want haar kanaal is best populair te noemen. Sommige van haar filmpjes weten honderdduizenden mensen te bereiken en duizenden complimenten. Haar stijl wordt dan ook regelmatig bestempeld als ‘fantastisch’ en ‘baanbrekend’. Naar haar volgers toe gaf Gym Tan mee: “Vertel mensen dat op stijl geen leeftijd staat en dat het ok is om te dragen waar jij je goed bij voelt zodat je vertrouwen uitstraalt en je mooi bent. Zelfs in je zestiger jaren hoef je niet bang te zijn om ouder te worden.”

Foto: TikTok