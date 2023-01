Vrouw verbaasd over echtgenoot die met zijn ogen open slaapt: “Wel grappig!” (video)

Een vrouw was naar eigen zeggen serieus geschrokken van haar echtgenoot. Reden? De beste kerel slaapt met zijn ogen wijd open. In eerste instantie vond ze het redelijk eng, maar nu kan ze er wel om lachen. Ze deelde zijn bizarre slaapgewoonte met de rest van de wereld via TikTok.

Payton Vidmar, zoals de TikTokster heet, heeft een bescheiden groepje fans van 23.000 volgers op het platform, maar haar video waarin ze haar man toont die met zijn ogen open slaapt, die kan rekenen op tientallen miljoenen views. Het filmpje kreeg maar liefst bijna 9 miljoen likes en rond de 100.000 comments. Om maar te zeggen dat ook vele TikTok-gebruikers onder de indruk zijn van de vreemde slaapgewoonte van haar echtgenoot.

Grappig

Onder de video zien we dan ook veel reacties opduiken waarin mensen hun verbazing niet onder stoelen of banken wegsteken. “Dit is heel grappig. En ook weer niet”, zo schrijft iemand. Een andere persoon beweert het angstaanjagend te vinden: “Ik zou mij kapot schrikken!” Nog niemand anders geeft droogweg mee dat dit genoeg reden is om te scheiden van manlief: “Nah, geef mij maar een scheiding dan.”

Foto: TikTok