24-jarige vrouw mikpunt van kritiek: “Ja, ik heb mijn vriend waarmee ik 2 jaar samen ben nog nooit gekust” (video)

Een 24-jarige dame onthulde dat ze nog nooit met haar vriend heeft gekust. Het duo vormt al twee jaar een koppel. Kyndel Grove meent dat ze vanuit haar christelijke overtuiging de juiste beslissing neemt, maar dat ze daardoor ook het mikpunt van kritiek is geworden.

Grove deed haar verhaal uit de doeken in een video op TikTok waar het ondertussen al miljoenen keren bekeken is. “Dus, ik ben 24 jaar oud en mijn vriendje en ik zijn twee jaar samen. Hij is mijn eerste partner. We hebben nog nooit gekust. Vooraleer jullie me allemaal raar noemen – want ik krijg die nonsens al een hele tijd te horen – we zijn christelijk. En dus sparen we ons tot we getrouwd zijn en we momenteel dus mekaars grenzen respecteren”, zo vertelt ze.

”Voor mij persoonlijk is dat ik niemand anders wil kussen in mijn leven dan mijn echtgenoot. Ik vind dat een speciaal ding tussen twee personen. Ik vind het ook heel cool dat wij niet moeten terugvallen op iets fysieks om onze relatie draaiende te houden. Ik vind dat best mooi. En ik geef er moer om wat anderen ervan vinden. Ik krijg de hele tijd haat, maar de enige persoon waarbij ik goed wil staan, is God. Ons huwelijk zal gezegend zijn”, zo besluit ze. Onder de video veel gemengde reacties. “Wat doen jullie dan als jullie mekaar zien? Handjes schudden?”, vraagt iemand zich af. “Wel mooi dat jullie niet moeten terugvallen op een fysieke band om een relatie te hebben”, vindt een andere persoon.

Foto: TikTok