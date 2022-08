Mensen kunnen maar niet over looks van knappe moeder en dochter: “Het zijn net twee zussen!” (video)

Sommige mensen hebben toch geweldig goeie genen, hoor. Neem nu bijvoorbeeld Amy-Jo Simpson, een mama die zot is van TikTok en haar avonturen met haar dochter Megan deelt met de rest van de wereld. Alleen is het soms twee keer kijken om te zien wie nu net moeder is en wie net dochter.

In één van haar meest recente video’s laat Amy-Jo Simpson haar 19-jarige dochter zien, chillend aan het zwembad en vele volgers kunnen hun ogen niet geloven. Megan en Amy-Jo zouden zo leeftijdsgenoten kunnen zijn. Dat moederlief daar best trots op is, dat steekt ze ook niet onder stoelen of banken.

”Ik geloof dit niet”

Amy-Jo wist ondertussen al meer dan een miljoen fans te vergaren op het TikTok-platform. En velen onder hen lieten hun verbazing en ongeloof blijken in de comments. “Zussen? Jullie zijn toch zussen, hoop ik?”, zo stelt iemand de vraag. “Wacht eens even… 19 jaar?! Dat kan ik niet geloven!”, reageert een andere persoon. Al blijven de complimenten als “jullie zijn geweldig mooi!” en “dit is zo schattig” ook binnenstromen.

Foto: TikTok