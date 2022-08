Dame wil op elegante wijze het zwembad in. Maar dan? WOOPS! (fails)

Hier zijn we weer met een meer dan stevige portie fails!

Want pechvogels staan blijkbaar geen moment van de dag stil. Neem nu onderstaande dame. Zij wil op elegante wijze het zwembad in. Dat lijkt aanvankelijk nog aardig te lukken ook, maar niet veel later gaat het toch fout. Ze valt op haar poep en gilt het even uit… Gelukkig zonder veel ergs.

Failcompilatie

En aangezien we het nooit netjes vinden om maar één pechvogel in de kijker te zetten, voegen we er met veel plezier nog een meer dan stevige lading fails aan toe. Zo zit je ook de komende minuten weer helemaal goed. Kijk maar onder de eerste video. Daar vind je namelijk nog een filmpje. Veel plezier!

Foto: still Instagram