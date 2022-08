Ophef over badpak van dame in waterpark: “Dit is ongepast. Ze staat tussen kinderen!” (video)

Lichte ophef op TikTok. Daar maakt het badpak van een dame de tongen los.

Ene Kim Stram deelde op TikTok een filmpje waarop we een zwembad van een waterpark zien. In het water? Een hoop ouders met hun kinderen. Maar het draait vooral om één dame die een opvallend badpak draagt. Zij zorgt namelijk voor de nodige discussie op de populaire videowebsite. En de meningen? Die zijn verdeeld.

“Dit is ongepast!”

Kim, die dus de video online deelde, plaatst een beschrijving bij de beelden. “Is dit gepast voor een waterpark vol families of niet?”, staat er als tekst op de video zelf. In totaal kwamen er meer dan 19.000 reacties op de beelden. “Ik vind dit ongepast. Ze staat tussen kinderen, maar ze ziet er wel goed uit”, vult Kim zelf nog even aan. “Je moet respect hebben voor families”, klinkt het misnoegd. “Het is zeker ongepast”, gaat het verder. “Als een man dit zou dragen zou het kot te klein zijn”, besluit een ander nog.

Maar niet iedereen deelt de mening dat wat de dame draagt ongepast is. “Iemand filmen en aan de schandpaal nagelen getuigt van weinig respect”, lezen we tussen de vele reacties. “Als je zo’n lichaam hebt, moet je het tonen ook”, laat iemand anders nog weten. Kijk maar even waar ze het juist over hebben. Eerst delen we een foto, nadien ook het filmpje.

Foto: TikTok @kstram83

Foto: TikTok @kstram83 – Bron: New York Post