Man filmt trouwend koppel, maar vrouw met string gaat met zijn aandacht lopen… (video)

Op geestige beelden is te zien hoe een man een trouwpartij filmt maar meer geïnteresseerd was in wat er op de achtergrond gebeurde…

Trouwen doe je normaal gezien maar één keer in je leven dus is het fijn als je beelden hebt van dat memorabele moment. Daar kan je iemand voor inhuren of je kan vragen aan je vrienden of vriendinnen om af en toe eens iets te filmen.

Paddleboard

Dan is het alleen maar te hopen dat de persoon die de filmpjes maakt de focus vestigt op het trouwkoppel. In onderstaand filmpje ging dat moeilijker dan verwacht, want uit het niets dook in de achtergrond een vrouw in string op een paddleboard op. Dat was de cameraman ook duidelijk opgevallen…

Foto: Daily Buzz