Dame wil op het strand even tonen wat ze kan. Maar dan? WOOPS! (fails)

Dan wil je eens tonen wat je kan…

Zon, zee en een lekker zacht strand. Dé ideale plek om even uit te pakken met je kunstjes? Da’s toch wat onderstaande dame dacht én deed. Zo zien we hoe ze zich waagt aan een straffe stunt. Alles lijkt prima te beginnen, maar niet veel later moet ze toch ‘zand eten’. “Ik wist dat dit ging gebeuren”, lacht ze. Toch vinden kijkers dat ze van geluk mag spreken dat ze niets gebroken heeft… Daar valt iets van te zeggen, als je de eerste video even bekijkt.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je wederom voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita.