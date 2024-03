Dame met lange rok stapt van tractor. Maar dan? WOOPS! (fails)

De juiste kledij voor de juiste situatie; velen zouden het logisch advies vinden.

Onderstaande dame dacht er toch eventjes anders over. Zo vond ze het een prima idee om met een lange rok van een tractor te stappen. Dat extra voorzichtigheid dan aan de orde is, heeft geen uitleg nodig. Toch gaat de vrouw iéts te vlot naar beneden. En dat mag je letterlijk nemen in dit geval. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s!

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we met veel plezier nog een stevige failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: