Jongeman bekent aan ouders dat hij samen is met een vriendin van hen: “Dat kwam binnen!” (video)

Heftige beelden uit Groot-Brittannië waar een jongeman zijn ouders introduceert aan zijn nieuw liefje. Alleen blijkt zij een dichte vriendin te zijn van de ouders, wat meteen ook inslaat als een bom. De beelden gingen de wereld rond en kan rekenen op gemengde reacties.

Toen een zoon aan de keukentafel meedeelde dat hij al een tijdje met iemand aan het daten was, reageerden de ouders in eerste instantie best gelukkig. Meer zelfs: ze konden niet wachten om haar te ontmoeten. Perfect, moet de kerel gedacht hebben, want hij had zijn nieuwe vriendin gevraagd om langs te komen zodat hij haar kon introduceren. “Jullie hebben haar al eens ontmoet op een huwelijk. Zometeen komt ze langs”, zo vertelt hij nog. “We hadden toch geen plannen vandaag”, antwoordt moederlief. En dus belde niet veel later Laura aan.

Leeftijdsverschil

”Bloody hell, het is Laura”, zegt de mama toen de vrouw binnenkwam. “Laura? Wat doe jij hier? Wat is er hier aan de hand?”, vraagt de vader. Het kwam allemaal niet meteen binnen. “Je hebt kinderen die ouder zijn dan hem!”, zo horen we nog. Klaarblijkelijk hadden de ouders een pak moeite met de nieuwste vriendin van hun zoon. “Het leeftijdsverschil… Hij moet toch een toekomst hebben…”, zo merkt de mama. “Maar Laura behoort tot mijn toekomst”, repliceerde de zoon vliegensvlug. Hoe de hele gebeurtenis uiteindelijk afloopt, zien we niet. Maar de reacties variëren van “ik kan de ouders best begrijpen” tot “dezer dagen is dat niet zo speciaal meer”. Honderdduizenden mensen hebben ondertussen de video bekeken.

Foto: TikTok