Eline De Munck toont haar bolle buik in bikini: “Mooi zwanger!” (foto)

Eline De Munck heeft een pracht van een foto gepost. “Je ziet er fantastisch uit!”, wordt er gereageerd.

December wordt dit jaar een extra magische maand voor Eline De Munck en haar echtgenoot Michaël R. Roskam. Het koppel verwacht dan hun tweede kindje. Of Colette – die in maart 2024 geboren werd – een broertje of zusje krijgt, verklappen ze echter niet.

Mooie buik

Op Instagram straalt de 37-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ in bikini, met haar ronde buik in volle glorie. “Summerrrrrrr love”, glundert ze bij de foto. “Benieuwd wat het wordt!”, antwoordt een volger. “Sexy”, “Je ziet er fantastisch uit!” en “Mooi zwanger!”, klinkt het vervolgens vol bewondering in de reacties.

Foto: Instagram