Ophef over ‘ongepaste’ outfit van moeder van bruid: “Ik zou haar thuisgelaten hebben” (video)

Een Amerikaanse vrouw krijgt op sociale media heel wat kritiek op haar outfit die ze droeg op het huwelijk van haar dochter. “Als je erover moet twijfelen, draag het dan niet naar een bruiloft”, klinkt het kritisch.

Er is één belangrijke (ongeschreven) trouwregel als het over outfits gaat: draag als gast nooit wit. Logisch, want je wil uiteraard niet verward worden met de bruid. Wel, dat gebeurde onlangs op het huwelijk van een Amerikaans koppel. De moeder van de bruid opteerde voor een crèmekleurige jurk – zo goed als wit dus.

In de verdediging

Een filmpje van het tafereel werd gepost op TikTok. Daarin zien we hoe de moeder zich verdedigt door te beweren dat de kleuren van beide jurken helemaal verschillend zijn. “Het is letterlijk dezelfde kleur”, horen we iemand tegengas geven.

Verontwaardiging

De beelden gingen al snel viraal, met op het moment van schrijven bijna 8 miljoen views op de teller. Heel wat mensen begrijpen de keuze van de moeder niet. “Niet acceptabel voor een bruiloft!”, “Ja, dat is een nee”, “Vuistregel: als je erover moet twijfelen, draag het dan niet naar een bruiloft”, “Ik zou haar thuisgelaten hebben”, en “Zelfs crèmekleur is onaanvaardbaar. De meeste bruiden dragen niet eens spierwit”, aldus de critici.

Leef en laat leven

Niet iedereen vond het een probleem. “Ik besef dat ik hier alleen in sta, maar ik ben zo klaar met die strenge ‘geen wit dragen op een bruiloft’-regels. Ik bedoel, ja, over het algemeen, doe het niet. Maar het hele punt is dat je niet verward moet worden met de bruid. Niemand gaat denken dat deze vrouw degene is die trouwt. Het is prima. Leef en laat leven”, lezen we ook in de reacties.

Foto: TikTok