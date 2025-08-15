Elisabet uit ‘De Mol’ straalt in zomers kleedje: “Prachtige lady in red!” (foto)

Elisabet Haesevoets oogst heel wat lof met een fleurige foto. “Een bloem tussen de bloemen”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Met deze temperaturen is lichte kledij een must, en Elisabet Haesevoets – ooit de saboteur van dienst in ‘De Mol’ – weet als geen ander hoe ze daarmee omgaat. De 39-jarige esthetische arts straalt op Instagram in een pracht van een zomerkleedje. “Met deze hitte is rood mijn mood”, knipoogt ze erbij.

Bloem

Het duurt niet lang voor de complimenten binnenstromen. “Deze jurk staat je zo goed”, “Prachtige lady in red”, “Heel mooi, een bloem tussen de bloemen” en “Wow, die kleur is echt jouw ding”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram