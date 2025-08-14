Zita Wauters doet monden openvallen in zomerse outfit: “Natuurlijke schoonheid” (foto’s)

Zita Wauters oogst heel wat bewondering met enkele zomerse foto’s. “Je ziet er stralend uit”, klinkt het unaniem in de reacties.

De 20-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser trok onlangs naar de kust, waar ze poseerde in een opvallende outfit die perfect past bij het warme weer: een wit topje gecombineerd met een baggy cut-out jeans, een wijde spijkerbroek met grote uitsparingen net boven de knieën.

Complimenten

Haar volgers overladen haar met lovende woorden: “Zo mooi!”, “Knappe jongedame, net zoals de mama”, “Natuurlijke schoonheid”, “Mooie fotoshoot! Je straalt”, en “Knappie!”.

Foto: Instagram