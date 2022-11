Therapeute is duidelijk: “Het is verkeerd dat mannen in een relatie Instagram-modellen volgen” (video)

Therapeute Kelly Armatage geeft op TikTok mee dat het verkeerd is dat mannen in een relatie Instagram-modellen volgen. Dat veel dames er moeite mee hebben dat hun partners volledige pagina’s uitpluizen van modellen en soms zelfs de interactie op zoeken, dat is bekend.

Maar is die ergernis terecht? Volgens Armatage wel en hoort het gewoon niet dat mannen dergelijke content consumeren. Ze legt het wetenschappelijk uit aan de hand van figuurtjes in haar TikTok-video’s. “Neem bijvoorbeeld deze twee mensen. Ze hebben een intieme connectie en zitten in een serieuze monogame relatie. Alleen volgt de man Instagram-modellen en wanneer hij die pikante foto’s ziet passeren in zijn nieuwsfeed, dan krijgt hij een dosis dopamine. Een soort van ‘high’ die hem goed doet voelen.”

”Ook de verwachting dat het model hem zou sturen of antwoorden draagt daartoe bij. Maar het model is waarschijnlijk ook getrouwd en maalt niet echt om de interactie met haar volgers. Het draait hen om het geld. De vrouw van de man die die Instagram-modellen zo goed in het oog houdt, die wordt er onzeker van. Onterecht, want ze mag zich niet spiegelen aan die content creators. En ze mag ook het argument niet gebruiken dat alle mannen dit doen, want dat is gewoon niet waar. Grenzen stellen is de boodschap. En als de man niet toegeeft of wil luisteren, dan raad ik ze aan om hem gewoon te verlaten”, aldus Armatage.

Foto: Instagram