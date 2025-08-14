Stoute gepersonaliseerde nummerplaat doet stof opwaaien: “Zo wil je toch niet rondrijden?!” (foto)

Toegegeven: het is op z’n minst opvallend…

Je ziet ze meer en meer op onze wegen: gepersonaliseerde nummerplaten. Straf, want voor een eigen creatie moet je maar liefst 1.000 euro ophoesten. En als mensen zelf mogen kiezen, krijg je soms verrassende – of in dit geval ondeugende – resultaten. Zo rijdt deze Opel Frontera rond met de pikante bewoording “TETJELEK” op de plaat.

Verontwaardiging

De foto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. Heel wat mensen hebben hun bedenkingen bij de nummerplaat. “Belachelijk”, “Dat mensen daar geld aan geven…”, “Zo wil je toch niet rondrijden?!”, “Gelukkig verstaat men deze kinderachtige onnozelheden niet onmiddellijk in het buitenland”, en “Plat vulgair, zelfs niet grappig”, klinkt het kritisch in de reacties. Sommigen kunnen er wel om lachen: “Hahaha, held!”, “Kapotlachen!”, en “Haha, geweldig”, lezen we ook.

Foto: Facebook