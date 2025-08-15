‘Swiped’: het waargebeurde verhaal van de koningin van de datingapps, binnenkort op Disney+

Op zoek naar een nieuwe film om rechts op te swipen? ‘Swiped’, de nieuwste prent van 20th Century Studios, verschijnt op 19 september 2025 exclusief op Disney+. De wereldpremière is op 9 september tijdens het Internationaal Filmfestival van Toronto. En ja: de trailer is er al!

De film is gebaseerd op het pittige, waargebeurde verhaal van Whitney Wolfe, de visionaire oprichtster van Bumble. Lily James kruipt in de huid van de jonge afgestudeerde die met lef en creativiteit haar stempel drukt op de door mannen gedomineerde techwereld. Ze lanceert niet één, maar twee vernieuwende datingapps en schopt het tot jongste vrouwelijke selfmade miljardair ter wereld.

Cast

‘Swiped’ is van de hand van regisseur Rachel Lee Goldenberg, met een scenario van Bill Parker, Rachel Lee Goldenberg en Kim Caramele. Naast Lily James zien we ook Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña en Dan Stevens. Producenten zijn Jennifer Gibgot, Andrew Panay en Lily James zelf.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube