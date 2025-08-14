‘Only Murders in the Building’ keert terug: trailer seizoen 5 is er!

Fans van ‘Only Murders in the Building’ kunnen hun agenda markeren: op 9 september start seizoen 5 op Disney+. En het wordt meteen smullen, want de eerste drie afleveringen komen in één keer online, daarna volgt wekelijks een nieuwe.

Dit keer draait alles om de mysterieuze dood van conciërge Lester. Charles, Oliver en Mabel ruiken onraad en duiken opnieuw in een onderzoek vol bizarre wendingen. Hun zoektocht brengt hen in contact met miljardairs, old-school maffiosi en de vreemde bewoners van de Arconia. En dat allemaal tegen de achtergrond van een New York dat in hoog tempo verandert.

Sterrencast

Naast Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez maken ook Michael Cyril Creighton, Meryl Streep, Renée Zellweger, Christoph Waltz, Nathan Lane en nog véél meer sterren hun opwachting.

Kortom: misdaad, humor en een topcast – het wordt weer een seizoen om van te smullen.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube