Dame in bikini en man in fitness willen even wat tonen. Maar dat gaat FOUT! (video’s)

Imponeren moet je leren!

En oefening baart kunst. Maar ’t is vaak met vallen en opstaan! Zo, dat zijn al meteen enkele uitdrukkingen die zeker van toepassing zijn voor onderstaande pechvogels.

Laten we beginnen met de dame van dienst. Zij wil op het strand graag even tonen wat ze kan. Alles lijkt prima te verlopen, tot ze daadwerkelijk haar ding doet. Een beetje ongelukkig, maar zonder veel ergs, lijkt ons.

Auch!

Voor onze mannelijke pechvogel, die in de fitness even wil uitpakken met een straf kunstje, loopt het iets pijnlijker af. Al van bij het begin kan je zijn idee in vraag stellen, maar toch waagt hij zich aan enige acrobatie. Hoe dat eindigt, zie je in de tweede video. Veel kijkplezier!