AUCH: Vakantie begint slecht met pijnlijke zwembadblunder (fails)

Hier zijn we weer met een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

We begrijpen het maar al te goed: bij aankomst op vakantie wil je meteen het zwembad in. En wat is er leuker dan dat met een achterwaartse salto te doen? Wel best even checken of het zwembad wel breed genoeg is voor jouw ‘stunt’. Anders loopt het voor jou misschien net zo fout af als voor onderstaande pechvogel. Dat zie je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

En uiteraard vinden we het ook deze keer weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom krijg je van ons nog een meer dan uitgebreide failcompilatie voorgeschoteld. Zo zit je voor geruime tijd weer meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier.