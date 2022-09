Man die met 53 vrouwen trouwde veroorzaakt ophef: “Ik ben op zoek naar stabiliteit en de perfecte match” (video)

Een 63-jarige man uit Saoedi-Arabië veroorzaakt momenteel nogal wat ophef op sociale media nadat hij in een interview terugblikt op zijn 53 huwelijken. Abu Abdullah geeft aan steeds op zoek te zijn geweest naar stabiliteit en de perfecte match, maar wordt nu ook de ‘polygamist van de eeuw’ genoemd.

Abdullah benadrukt dat hij vandaag gelukkig getrouwd is met één vrouw en dat hij nooit zocht naar persoonlijk genot binnen zijn huwelijken, maar naar stabiliteit en rust. De 53 vrouwen waarmee hij in het huwelijksbootje stapte de afgelopen 43 jaar heeft hij naar eigen zeggen steeds met het volste respect behandeld. “Wanneer ik voor de eerste keer trouwde op mijn twintigste was ik nooit van plan om nadien nog te huwen. Ik voelde me comfortabel en had kinderen”, aldus Abdullah.

”Problemen”

Hij vervolgt zijn verhaal: “Maar na een tijdje begonnen de problemen en nam ik de beslissing om opnieuw te trouwen op mijn 23 jaar. Ik bracht mijn toenmalige vrouw hiervan op de hoogte.” Wanneer er zich ook problemen voordeden tussen de eerste en tweede vrouw, besliste hij om een derde en vierde vrouw te huwen en te scheiden van de eerste twee. Op sociale media weerklinkt harde kritiek. “Deze man kan je toch niet meer serieus nemen?”, zo vraagt iemand zich af.

Foto: YouTube