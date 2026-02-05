Zwangere Amy Courtens toont haar bolle buikje in bikini: “Zalige foto!”

Op Instagram deelt Amy Courtens enkele leuke, nieuwe beelden!

De dame, onder andere gekend van haar deelname aan ‘K2 zoekt K3’, doet het met meer dan 94.700 volgers bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze daar dan ook updates uit haar dagelijkse leven. Zo liet ze eerder al weten dat ze in verwachting is.

Dezer dagen krijgen fans een stand van zaken over het bolle buikje van Amy. “Turns out my bump doubles as a life jacket 🤭🐙”, schrijft ze onder andere bij onderstaande posts.

“Zalige foto!”

Haar trouwe volgers genieten mee van het zomerse prentje. “Zalige foto”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Oh zo mooi”, besluit een laatste fan. Kijk gerust zelf even…