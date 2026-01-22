Dame loopt snel door de regen om niet té nat te worden. Maar helaas… (video)

Haast en spoed…

Dat het zelden goed is! Al kunnen we het soms wel begrijpen. Wanneer het regent, bijvoorbeeld. Dan zit je maar liever snel weer droog, ook al moet je even door de nattigheid lopen.

Dat is ook exact wat er in onderstaande video gebeurt. We zien een ondergelopen straat en niet veel later komt er een dame aan een niet onaardig tempo in beeld gelopen. Ze wil natuurlijk zo snel als mogelijk in haar wagen en uit de regen!

Uitschuiver

Maar helaas, en je zag de bui al hangen, gaat het mis. De vrouw schuift uit en wordt zo nog een heel pak natter dan ze zelf zou willen. Buiten een kletsnatte outfit lijkt ze gelukkig niet veel ergs over te houden aan haar onfortuinlijke valpartij. Kijk maar: