Zangeres Lily Allen poseert halfnaakt: “Zo knap!” (foto’s)

Lily Allen weet haar fans weer te verbazen.

De 40-jarige en immens populaire zangeres deelt op Instagram regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven met haar meer dan 2 miljoen volgers. Ook nu toont ze wat ze de voorbije tijd zoal aan het uitspoken was.

“ELLE ELLE ELLE 🤍”, schrijft ze bij beelden van een fotoshoot. Zo zien we in onderstaand fotoalbum Lily onder andere halfnaakt poseren. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk.

“Zo knap!”

Aan positieve reacties geen gebrek. “Zo knap”, klinkt het. “Bam!”, gaat het verder. “🔥🔥🔥”, besluit een laatste fan nog. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.