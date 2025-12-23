WOOPS: Kaarsje zorgt voor ‘vurig’ moment op podium! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Dat er tijdens een podiummomentje ook wat ceremoniële elementen aanwezig zijn, kunnen we zeker begrijpen. Maar in dit geval was een kaarsje branden misschien niet het allerbeste plan. Dat zal onderstaande pechvogel met lang haar nu ook misschien beseffen. Dat zie je in het eerste van de twee toegevoegde filmpjes.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…