HomeNieuwsEntertainmentOlga Leyers deelt beelden van fotoshoot. Fans lovend: "Schoonheid!"
Entertainment

Olga Leyers deelt beelden van fotoshoot. Fans lovend: “Schoonheid!”

R
Door R
0

Fans van Olga Leyers weten met hun enthousiasme geen blijf na deze nieuwe lading foto’s!

Op Instagram doet Olga het met meer dan 236.000 volgers bijzonder goed. Het valt dan ook zeker te begrijpen dat ze hen regelmatig nieuwe updates uit haar dagelijkse leven toont. Dat is ook nu niet anders.

We zien Olga Leyers meermaals poseren voor de lens. “Suuuuuuch a fun shooting day, can’t wait to share the result 💜”, voegt ze toe als uitleg. Haar fans hebben echter ook nog wat te zeggen, zo blijkt.

“Schoonheid!”

De lovende reacties stromen vlot binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Altijd even mooi”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Zwangere Amy Courtens toont haar bolle buikje in bikini: “Zalige foto!”
Volgend artikel
Zangeres Lily Allen poseert halfnaakt: “Zo knap!” (foto’s)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel