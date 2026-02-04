Dame temt mechanische stier maar dan gaat het toch nog fout! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Vandaag een dame, Sarah, die ontdekt dat je ook na het overwinnen van een mechanische stier aandachtig moet blijven. Dat deed ze echter niet en dat was niet zonder gevolgen. Want wanneer ze terug naar haar plaats wil gaan, valt ze in een zwart gat. Letterlijk dan! Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…