Deze slimme mama heeft een manier gevonden om makkelijk verjaardagen bij te houden (video)

We moeten daar eerlijk in zijn: er zijn héél weinig mensen sterk in het onthouden van verjaardagen. Facebook was op dat vlak een godsgeschenk. Frequente gebruikers van het platform krijgen elke dag een notificatie of melding wie er net dan jarig is.

Maar Facebooks populariteit neemt af. En dus wordt het voor een pak mensen weer als vanouds moeilijker om verjaardagen te onthouden en zodoende verjaardagswensen te sturen. Een mama, die op TikTok bijna 100.000 volgers heeft, heeft voor zichzelf alvast een systeem uitgedokterd. “Ik print een lijst met alle verjaardagen die ik niet mag vergeten in 2023 en heb mijn eigen verjaardagskaftje opgesteld. Aan de voorkant heb ik een schema geplakt, in het mapje zelf zitten de voorbereide verjaardagskaarten”, aldus de mama.

”Slim!”

Haar TikTok-volgers vinden het alvast een geweldig idee. Ondertussen is het filmpje al bijna 300.000 keer bekeken. “Dit is fantastisch slim!”, zo laten velen weten in een reactie. Iemand maakt zich nog wel zorgen over het mapje zelf: “Het is een goed idee, maar ik vrees dat ik gewoonweg vergeet dat dat kaftje bestaat en ik weer gewoon kaarten moet gaan kopen in de winkel…”

Foto: TikTok