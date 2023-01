Werkneemster krijgt te horen dat haar outfit ‘ongepast’ is en NIEMAND begrijpt waarom (video)

Op TikTok passeren wel vaker filmpjes van mensen die een ‘ongepaste’ outfit dragen de revue.

Ook onderstaande dame kreeg te horen dat haar kledij ‘ongepast’ was voor op de werkvloer. We zien de vrouw poseren in een volledig zwarte outfit. En niemand lijkt echt te begrijpen waarom haar werkgever moeilijk zou doen over wat ze draagt. Dat blijkt uit de vele reacties.

“Wat is hier mis mee?!”

Het duurt niet lang of de eerste reacties stromen binnen. “Wat is hier mis mee?”, klinkt het. “Je bent volledig bedekt”, gaat het verder. “Je bent gewoon té knap. Ze konden het waarschijnlijk niet meer aan”, besluit een laatste kijker nog. Begrijpen wie begrijpen kan. Kijk zelf maar even…

Foto: TikTok – Bron: Daily Star