Twee motards knallen in op idioot die niet uitkijkt: “Ongelooflijk dat ze nog leven!” (video)

Ongelooflijk spectaculaire en jammerlijke beelden uit de Verenigde Staten. Daar kon een chauffeur niet wachten waardoor twee onfortuinlijke Harley Davidson-bestuurders op hem inknalden. Als bij wonder kunnen ze het nog navertellen.

Het ongeval gebeurde in de Amerikaanse staat Illinois. De autobestuurder schatte het aankomend verkeer helemaal verkeerd in en nam zijn bocht. Met alle gevolgen vandien, want nog geen luttele seconde later reden twee motards in op hem. De lokale autoriteiten hebben de chauffeur van de personenwagen gearresteerd, de motorrijders zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

”Idioot!”

De commentaren bij de video bleven niet lang uit. “Dit is exact de reden waarom je ALTIJD defensief moet rijden. Vertrouw nooit op andere chauffeurs. Als motorrijder zou ik al vertraagd hebben op het moment dat de vrachtwagen zijn bocht nam. Als je de veiligheid niet kan inschatten, dan is het altijd best om aan te nemen dat het gevaarlijk is en pas je je snelheid aan”, zo geeft iemand mee. “Die auto had echt genoeg tijd om te kijken en die motards te zien. Wat een idioot!”, merkt een andere persoon op.

Foto: YouTube