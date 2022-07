Chirurg op TikTok laat 23 jaar oude borstimplantaten zien in filmpje: “Heel plakkerig!” (video)

Een dokter heeft op TikTok onthuld hoe 23 jaar oude borstimplantaten eruitzien. Dokter Jerry Chidester, ‘Dr Chiddy’ op TikTok, moest bij een vrouw haar oude borstimplantaten verwijderen. Reden genoeg om zijn volgers te tonen hoe die het stellen na enkele decennia.

Dat een pak mensen best nieuwsgierig zijn naar oude implantaten, dat moet blijken uit het aantal views op de video. Meer dan 5 miljoen keer is het filmpje bekeken geweest. In de video vergelijkt de chirurg implantaten van 23 jaar oud en implantaten die vandaag gebruikt worden.

”Plakkerig”

Wanneer de dokter de oude opensnijdt valt de gel in een loperige brij eruit. Heel plakkerig ook allemaal, zo geeft hij mee. Doet hij hetzelfde met de nieuwe, dan blijven die implantaten mooi in vorm. De commentaren op de video zijn er vooral van het verbazingwekkende type: “Dat zijn geen siliconen, dat is gewoon slijm!”, zo vinden er velen.

Foto: TikTok