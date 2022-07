Mama onder vuur wegens ’te pikante outfit’ op verjaardagsfeest van zoontje: “Wat is hier mis mee?!” (video’s)

Op TikTok krijgt ene Raquel Dicuru uit Tonbridge (Engeland) behoorlijk wat kritiek over zich heen wegens een ’te pikante outfit’ voor het verjaardagsfeestje van haar zoon. Maar de dame laat zich niet kennen!

Vorige maand deelde Raquel een filmpje van het verjaardagsfeestje van haar zoontje. “Wanneer je niet beseft dat je borsten met alle aandacht gaan lopen op het verjaardagsfeestje van je zoon, tot je ’s avonds de beelden bekijkt”, plaatste ze op TIkTok. Ach, ‘kan gebeuren’ zou je denken. Maar het duurde niet lang of er werden negatieve commentaren bij de video geplaatst.

“Wat is hier mis mee?!”

“Ongepast”, lieten sommigen weten. “Hoe kon je nu niet weten dat je borsten zo zichtbaar waren?”, gaat het verder. “Je wil alleen maar aandacht”, besluit een andere persoon nog. “Waarom zou ik dit niét dragen op een verjaardagsfeestje… In de hitte… Wat is hier mis mee?”, reageert Raquel verontwaardigd. “Wat is hier zo aanstootgevend aan?”, bijt ze verder van zich af. “Ik begrijp het niet”, besluit de dame. Hoog tijd om eens te kijken waar het juist allemaal over gaat, denken we dan.

Foto: still TikTok @thatecolady – Bron: The Sun