TikTokster gaat viraal: “Een getrouwde man deed alsof hij weduwnaar was om me in bed te krijgen… dus ik heb zijn vrouw ingelicht” (video’s)

Dani Bose werd een TikTok-sensatie door haar video’s waarin ze getrouwde overspelige mannen in de spotlights zet. Eén van haar meest recente filmpjes is weer viraal gegaan door een kerel die deed alsof hij weduwnaar was om haar in bed te krijgen.

“Ik ben echt geshockeerd door deze”, zo vertelt ze aan een Britse krant. “Een vrouw die vermoedens had dat haar man overspel pleegde vroeg me om dit verder te onderzoeken. Het voelde raar om op haar vraag in te gaan, want soms leek het alsof ik iets fout aan het doen was. De reden waarom ik dit doe is om andere vrouwen te helpen.” Ze contacteerde de man in kwestie en deed alsof ze geïnteresseerd was in de boot die hij online aan het verkopen was.

”Weduwnaar”

De 53-jarige getrouwde kerel had al snel meer aandacht voor de profielfoto van Dani en het duurde dan ook niet lang vooraleer hij vroeg om met haar iets te gaan drinken. “Ik zal waarschijnlijk niet veel drinken aangezien ik nog moet rijden”, gaf ze mee aan hem. Waarop hij voorstelde om een hotelkamer te boeken. Op de vraag of hij ook zou blijven slapen bij haar, antwoordde hij dat hij weduwnaar is. Genoeg munitie om aan de echtgenote van de man te bezorgen.

Foto: TikTok

Eén van de vele ‘CATCHING YOUR BOYFRIEND CHEATING’-video’s van Dani Bose: