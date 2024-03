Dansende dame gaat stevig uit haar dak. Maar dan? WOW! (fails)

Eens lekker feesten kan deugd doen…

Of toch tot op een bepaald punt. Dat zal ook onderstaande dame nu wel geweten hebben. Tijdens een ongetwijfeld leuk feestje geeft de vrouw in kwestie op de dansvloer het beste van zichzelf. Met de nodige uitbundigheid draait ze in het rond. Klein probleempje wel: er is een afgrond nabij. En ja hoor, daar danst ze zichzelf vlotjes in. Dat zie je in het eerste van onderstaande beelden.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: