TikTokster legt exacte moment vast wanneer haar plafond instort: “Iemand een extra kamer voor me?” (video)

De 23-jarige Stephanie Lawson is viraal gegaan met een filmpje van het exacte moment dat haar plafond instort. Niet meteen de beelden waarmee je überhaupt viraal wil gaan, maar goed, ze kan er uiteindelijk toch nog om lachen.

Lawson had al enkele weken problemen met een stuk plafond in haar huis, maar toen het ding het uiteindelijk toch begaf, was ze naar eigen zeggen compleet in shock. De dame uit Glasgow vertelt: “Het was behoorlijk angstaanjagend en ik had ook schrik dat er overal stof zou zijn. Zo’n twee maand geleden merkten mijn partner en ik al op dat er scheuren in het plafond kwamen. Die werden steeds erger en groter. Na enkele weken zagen we ook dat er stukken plafond loskwamen en dan gingen de alarmbellen af.”

Papier en tape

”Het pleisterwerk was op de grond gevallen toen ik mijn huisbaas belde. Het toeval wil dat ik dat moment net op beeld kon vastleggen. Na veel geklaag en gezeur kwam hij dan toch uiteindelijk langs… met tape en papier om het gapende gat te bedekken…”, aldus Lawson. Inmiddels werd het filmpje al meer dan 1,2 miljoen keer bekeken. In de reacties lieten velen zich ontvallen dat de povere tussenkomst van de huisbaas best schandalig te noemen is.

Foto: TikTok