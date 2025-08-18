Warfare: een klassiek oorlogsdrama van Alex Garland en Ray Mendoza

De nieuwe film van Alex Garland, Warfare, is sinds kort te zien op Prime Video. De oorlogsfilm staat de laatste dagen zelfs in de Top 10 van meest bekeken films op het platform en is deze zomer absoluut een aanrader.

Waar gaat het over?

19 november 2006, Ramadi, Irak. Een peloton Navy SEALs krijgt de opdracht om de Amerikaanse mariniers te ondersteunen tijdens een operatie. Ze nemen hun intrek in een familiehuis van Irakezen. Hun missie? De bewegingen van de opstandelingen observeren. Maar al snel verandert hun schuilplaats in een levensgevaarlijke valstrik.

Warfare kwam in april uit in de Belgische bioscopen, maar kende daar een eerder matige ontvangst. In Frankrijk verscheen de film meteen op Prime Video. Deze maand is hij ook toegevoegd aan de Belgische catalogus van de streamingdienst. Eén ding is zeker: Warfare heeft genoeg troeven om uit te groeien tot dé oorlogsfilm van de zomer.

Een rauwe en realistische oorlogsfilm

Een jaar na het indrukwekkende Civil War keert Alex Garland terug met een meer rauwe en aardse kijk op oorlog. Hij werkte samen met Ray Mendoza, die co-regisseert en zijn eigen ervaringen als veteraan in de film heeft verwerkt. Dat maakt Warfare des te realistischer en meeslepender.

Na de introductie speelt de film zich volledig in real time af. We volgen de overlevingsstrijd van de ingesloten Amerikaanse soldaten. Met satellietbeelden, intense vuurgevechten en een sterke visuele stijl van licht en schaduw is Warfare een harde, intense en vooral zintuiglijke filmervaring. Genadeloos en gruwelijk — net zoals oorlog kan zijn.

Onvermijdelijke vergelijking met Civil War

In tegenstelling tot Civil War is Warfare minder reflectief en meer rechttoe rechtaan. De film focust volledig op de Amerikaanse troepen (met een sterke cast waaronder Joseph Quinn, Will Poulter en D’Pharaoh Woon-A-Tai). De Iraakse burgers blijven grotendeels buiten beeld. Het is een bewuste keuze, maar eentje die de vergelijking met Garlands vorige werk onvermijdelijk maakt.

Een harde maar meeslepende oorlogsfilm

Warfare weet te overtuigen door zijn realisme, intensiteit en strakke regie. Het resultaat is een beklijvende oorlogsfilm die je nu kan streamen via Prime Video.

