Netflix: deze content mag je in januari 2026 niet missen

Voor de eerste maand van 2026 pakt Netflix groots uit. Samen met Streamnews selecteerden we tien titels die je deze maand absoluut moet ontdekken.

Series

Stranger Things (Laatste seizoen) – 01/01

Negen jaar na de start nemen fans afscheid van ‘Stranger Things’. Op 1 januari verscheen een extra lange slotaflevering van twee uur.

Run Away – 01/01

Een nieuwe adaptatie van een roman van Harlan Coben. Simon leidde een perfect leven met een liefdevol gezin, tot alles instort wanneer zijn dochter wegloopt. Zes maanden later vindt hij haar terug, gedrogeerd in een stadspark, waarna ze opnieuw verdwijnt.

His & Hers – 08/01

Anna, een journaliste, raakt steeds meer geïsoleerd. Ze raakt gefascineerd door een zaak die zich afspeelde in Dahlonega, de stad waar ze opgroeide. Rechercheur Jack Harper vertrouwt haar echter niet.

Agatha Christie’s Seven Dials – 15/01

Een verfilming van de gelijknamige roman van Agatha Christie. In de jaren 20 loopt een grap tijdens een luxueus feest volledig uit de hand. Lady Eileen ‘Bundle’ Brent probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Bridgerton (Seizoen 4) – 29/01

Iets meer dan een jaar na het vorige seizoen keren de Bridgertons en Featheringtons terug. Vier afleveringen verschijnen op 29 januari, de overige vier volgen op 26 februari.

Films

How to Train Your Dragon – 04/01

Vijftien jaar na de animatiefilm verschijnt nu de liveactionremake. Op het eiland Beurk strijden Vikingen en draken al generaties lang tegen elkaar, tot Harold, de inventieve zoon van het stamhoofd, het verschil maakt. Een tweede deel is al in voorbereiding.

James Bond – 15/01

Netflix sloot een deal met MGM en zet 25 James Bond-films, aangevuld met een ‘spin-off’, online. De saga zal vermoedelijk drie maanden beschikbaar zijn.

The Rip – 16/01

Een team politieagenten uit Miami ontdekt miljoenen dollars in een verlaten schuilplaats. Matt Damon speelt luitenant Dane Dumars, Ben Affleck vertolkt sergeant J.D. Byrne.

Via Streamnews.be

Foto: Shutterstock