Camille Dhont blikt met bikinifoto terug op 2025: “Mooiste vrouw ter wereld” (foto’s)

Wat een jaar heeft Camille Dhont achter de rug! Hit na hit, en daarbovenop ook nog haar succesformule Circus Camille. Op Instagram blikt de 24-jarige zangeres met enkele foto’s – waaronder een zalige vakantiefoto – terug op haar topjaar. “2025 was voor mij héél veel grenzen verleggen, oefenen, muziek maken, lachen, soms een traantje wegpinken, maar vooral ook plezier hebben. Dit jaar was de start van Circus Camille, wat voor mij het meest uitdagende project tot nu toe was. De liefde die ik van jullie heb gekregen tijdens Circus Camille was onwaarschijnlijk. Ik kan niet in woorden zeggen hoe dankbaar ik daarvoor ben. Daarbovenop heb ik opnieuw veel muziek gemaakt, mooie plekken mogen bezoeken en om het jaar af te sluiten mag ik met trots zeggen dat ik nieuwe coach ben bij ‘The Voice Kids’”, glundert ze.

In de reacties is er niets dan lof te lezen. “2025 was mooi met jou erbij, trots op jou”, “De mooiste vrouw ter wereld”, “Je bent een toppertje”, “Prachtige foto’s”, en “Gelukkig nieuwjaar en een fantastisch 2026”, klinkt het massaal.

