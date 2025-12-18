Nieuwe stad, nieuwe start: ‘Emily in Paris’ slaat een verrassende weg in

Sinds 18 december is het vijfde seizoen van ‘Emily in Paris’ te bekijken op Netflix. Lily Collins keert opnieuw terug als Emily Cooper, maar dit keer speelt haar avontuur zich niet langer af tussen de Parijse boulevards. De serie verrast met een opvallende koerswijziging: Emily verhuist naar Rome.

Na vier seizoenen vol romantiek, mode en culturele botsingen, voelt dit nieuwe hoofdstuk als een frisse start. En dat is ook precies wat het verhaal nodig had.

Van Parijse chaos naar Romeinse uitdagingen

Emily’s parcours begon ooit als een flinke cultuurshock in de Franse marketingwereld. Doorheen de seizoenen groeide ze uit tot een zelfverzekerde professional, al bleef haar liefdesleven vaak een bron van twijfel en drama. Seizoen vier eindigde op een kantelpunt – en seizoen vijf pikt die draad meteen weer op.

In Rome neemt Emily de leiding over het agentschap Grateau, wat haar meteen voor nieuwe uitdagingen plaatst. Nieuwe collega’s, andere werkculturen en onverwachte romantische spanningen zorgen ervoor dat ze opnieuw haar weg moet zoeken. Wanneer een ongelukkig idee op kantoor alles op scherp zet, krijgt Emily het tegelijk professioneel én emotioneel zwaar te verduren.

Meer maturiteit, dezelfde Emily

De nieuwe setting blijkt meer dan zomaar een decorwissel. Rome geeft de serie een ander ritme en laat Emily zien in een rijpere fase van haar leven. Ze staat voor grotere verantwoordelijkheden en complexere keuzes, maar blijft tegelijk trouw aan haar optimistische en enthousiaste zelf. Een geheim uit haar omgeving dreigt alles te ontwrichten, maar Emily komt er sterker uit dan ooit.

En hoe nu verder?

Met deze verrassende wending bewijst ‘Emily in Paris’ dat de reeks nog lang niet uitgezongen is. Of dit ook het begin is van een nieuw, langer hoofdstuk buiten Parijs, blijft voorlopig onduidelijk. Netflix heeft nog niets bevestigd, maar dit vijfde seizoen toont alvast dat er nog genoeg verhaal in Emily’s avontuur zit.

Eén ding staat vast: met een nieuw decor, frisse dynamiek en herkenbare charme blijft ‘Emily in Paris’ ook in seizoen vijf een heerlijke mix van romance, drama en Europese flair.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube