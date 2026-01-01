Gepersonaliseerde nummerplaat draagt mooie boodschap voor 2026 (foto)

Nieuw jaar, nieuwe gepersonaliseerde nummerplaten!

Mocht je nog geen speciale voornemens gemaakt hebben voor het nieuwe jaar, dan kan deze gepersonaliseerde nummerplaat van een Mercedes-Benz G-Klasse misschien ter inspiratie dienen. Op de nummerplaat lezen we ‘BE-NICEE’, oftewel een kleine variatie op ‘wees lief’. De foto dook op in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt.

Geen goedkope boodschap

Een mooie boodschap die evenwel behoorlijk wat centjes gekost heeft. Iedereen kan een gepersonaliseerde nummerplaat laten maken, als je daar 1.000 euro aan wil uitgeven.

Foto: Facebook